Passeggiata “Alla scoperta delle piante aromatiche liguri”

Passeggiata lungo il sentiero del Pellegrino tra Varigotti e Capo Noli, uno dei percorsi più belli e mozzafiato della Liguria, lungo i punti panoramici della falesia di Malpasso. Durante il percorso la guida illustrerà le particolarità della vegetazione circostante con particolare attenzione alla caratteristiche delle piante aromatiche spontanee. Sarà illustrata la realizzazione di un erbario e verranno raccolti i campioni delle specie aromatiche.

Durante il percorso sarà presente una guida ambientale escursionistica, figura professionale riconosciuta dalla Regione Liguria, che illustrerà le peculiarità ambientali della zona visitata. La naturalista Laura Vannucchi darà spiegazioni su aspetti botanici, faunistici e storici durante l’escursione da lei condotta.

L’attività è organizzata dalla Cooperativa Sibilla con il patrocinio del Comune di Finale ligure nell’ambito del progetto “Finale Natura CEA”.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 25 aprile ore 19

Ritrovo ore 14:30 Centro Civico Fontana in via Aurelia 233 Varigotti

Necessario abbigliamento e scarpe adeguate a terreno disconnesso, giacca a vento, bottiglia d’acqua

Durata: 3 ore

Contributo: 8 € (sconti per famiglie)

Amici a quattro zampe ben accetti

Difficoltà: media (E = Escursionistico)

Dislivello: 270 metri