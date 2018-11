Passeggiata alla scoperta della cultura dell’ulivo e dell’olio nuovo

Sabato 8 dicembre dalle ore 14:30 sarà possibile passeggiare alla scoperta della cultura dell’ulivo e dell’olio nuovo attraverso i secolari uliveti di Finale Ligure e degustare l’olio del raccolto di quest’anno.

Sarà l’occasione per far conoscere ai partecipanti i frantoi da cui fuoriesce il cosiddetto “oro verde”, una delle eccellenze gastronomiche liguri, conosciuto fin dall’antichità per le sue eccellenti proprietà non soltanto alimentari ma anche curative.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Finale Natura Landscape & Archeotrekking”.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 dicembre

Contributo: 16 €

Ritrovo presso Centro Civico, via Aurelia 233, Varigotti

Abbigliamento comodo, scarpe adeguate per affrontare terreno disconnesso

In caso di maltempo l’escursione potrà essere rinviata