Percorsi naturalistici a cura della cooperativa Sibilla e con il patrocinio del Comune di Finale Ligure con guida escursionistica nell’ambito del progetto “Finale Natura” del Centro di Educazione Ambientale di Finale Ligure. Passeggiata alla scoperta della cultura dell’ulivo attraverso secolari uliveti e visita al frantoio che culminerà con la ricca cena a buffet con prodotti propri dell’agriturismo che ci ospita.

Un’occasione per far conoscere ai partecipanti i frantoi da cui fuoriesce il cosiddetto “oro verde”, una delle eccellenze gastronomiche liguri conosciuto fin dall’antichità per le sue eccellenti proprietà non soltanto alimentari ma anche curative. La naturalista Laura Vannucchi darà spiegazioni su aspetti botanici, faunistici e storici durante l’escursione da lei condotta.

Contributo: 28 €. Prenotazione necessaria entro venerdì 19 luglio. Ritrovo ore 17 Centro Civico, via Aurelia 233, Varigotti. Abbigliamento comodo, scarpe adeguate per affrontare terreno disconnesso.