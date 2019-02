“Passeggiando con Darwin” – Spettacolo per grandi e piccoli alla Raindogs House

Per l’undicesima volta consecutiva il circolo di Savona dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti organizza il Darwin Day per ricordare Charles Darwin e la teoria dell’evoluzionismo da lui elaborata con lo spettacolo per bambini, ragazzi e adulti “Passeggiando con Darwin. Mille sfaccettature di una mente straordinaria” di e con Alfonso Lucifredi mercoledì 27 febbraio alle ore 20 alla Raindogs House in piazza Pippo Rebagliati 1 a Savona.

Alfonso Lucifredi, naturalista e giornalista scientifico, autore di A cosa pensava Darwin?, con l’aiuto di immagini e musiche originali, cercherà di guidarci tra i pensieri e le intuizioni di una delle più grandi menti degli ultimi secoli.

Cosa racconterebbe di sé Charles Darwin? Quali scoperte, riflessioni e traguardi raggiunti vorrebbe celebrare il padre dell’evoluzionismo se fosse ancora in mezzo a noi? Perché la teoria dell’evoluzione per selezione naturale ha stravolto il nostro modo di osservare la natura? E come mai fu lui il primo a concepire tale visione? Una passeggiata immaginaria in compagnia di Darwin rivelerà affascinanti e inedite curiosità sullo scienziato di Shrewsbury.

Indagheremo gli aspetti più umani del suo carattere e gli interessi più insoliti, dalle ricerche meno conosciute a tutti quei piccoli passi che lo condussero a formulare la più importante teoria delle scienze della vita. In ultimo, scopriremo quali ripercussioni ebbero le sue idee, riuscendo persino a cambiare la nostra visione della natura e il ruolo dell’uomo al suo interno.