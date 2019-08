Party con aperitivo al Beefly di Loano

BeeFly, locale di riferimento di Loano, è uno degli hot spot del divertimento ligure. Si tratta di una location d’eccellenza, che collabora con un team affiatato, quello di Golden Group. Qui i party iniziano all’ora dell’aperitivo e vanno avanti fino a notte fonda. Giovedì e sabato sera di Beefly c/o Ocean Beach Club a Loano sono perfetti per chi ha voglia di divertirsi in compagnia.

L’8 agosto i ritmi sono urban ed hip hop ma soprattutto reggaeton. E il sound è quello irresistibile di Senorita, con apericena dalle 21 e disco dalle 23:30. Il 10 agosto è Fluo Night. Con Emanuele Antimi che sceglie la migliore musica da ballare e la voce di Mike D. In pista dalle 23.30. Il 13 agosto al Beefly prende vita un’extra date davvero divertente: sul palco del beach club & restaurant arriva Boro Boro, trapper che si è fatto conoscere ad X Factor e che sa sempre come far scatenare ogni pubblico.

Grande Ferragosto: la serata vede come ospite d’eccezione dj Matrix. Specialista in dance di matrice al 100% italiana, il suo album/brand Musica da Giostra è da anni un progetto tra i più amati e seguiti da giovani e meno giovani, tutti accomunati dalla voglia di scatenarsi e cantare. Chi vuole il 15 agosto può prendere parte alla Cena di Ferragosto, con Champagne Mumm Cordon Rouge, e un guest come Alberto Lionetti (The Voice).

Dopo Ferragosto, le grandi notte certo non si fermano, al Beefly c/o Ocean Beach Club di Loano. Sabato 17 ci si scatena con uno speciale Hawaiian Party. Giovedì 22, come ogni mese, ci si tuffa negli anni ’80 e ’90. C’è infatti una speciale sfilata di moda, in una Fashion Night che parte alle 21 con l’apericena ‘La Mini Italia del Gusto” e prosegue, dalle 23, con il party vero e proprio.

Si balla forte anche sabato 24 agosto con Habitat, e suoni che sono quelli forti del reggaeton e dell’hip hop. Finale col botto, giovedì 29 con Thanks To All! Si saluta l’estate, o forse no, con un evento esplosivo, che parte con l’apericena alle 21 e, come sempre, prosegue con la discoteca dalle 23. Black Saturday 2×1 chiude sabato 31 agosto una estate di ritmo, divertimento e successi.