“Parole ubikate in mare” – Incontro tra Piergiorgio Odifreddi e Oscar Farinetti

Venerdì 28 giugno alle ore 21:15 in piazza della Concordia inizia il Festival “Parole ubikate in mare”, organizzato dalla Libreria Ubik e dal Comune di Albissola Marina, con l’incontro tra il matematico Piergiorgio Odifreddi e l’imprenditore fondatore di Eataly Oscar Farinetti, che presenteranno il libro “Dialogo tra un cinico e un sognatore” (Rizzoli). Modera Renata Barberis.

Cos’hanno in comune un matematico e un imprenditore? Chi dei due frequenta di più i sogni e chi insegue una verità cinica? In questo affascinante faccia a faccia fra due mondi apparentemente opposti Piergiorgio Odifreddi e Oscar Farinetti si confrontano sui temi più urgenti dell’attualità: dai cambiamenti climatici alla politica dei “Grandi Satana come Trump e Orbán”, dall’importanza del rispetto per la filiera del cibo alla decrescita, “che è sempre infelice”.

Naturalmente senza trascurare la tragicomica situazione dell’Italia odierna incatenata ai suoi falsi problemi intrappolata tra un “Vaffa” e certi “ducetti rosa o neri”, spesso vittima di nuovi media e vecchie fake news. E nell’esplorare tutte le contraddizioni del cinismo contemporaneo dei nuovi sovranisti e dei venditori di sogni, l’uomo di scienza e l’imprenditore attraversano le diverse concezioni attribuite al sogno e al cinismo nell’antichità e nel presente e discutono su temi di importanza universale – dal valore del tempo e del denaro fino all’amore. Un dialogo filosofico dei tempi moderni, arricchito da citazioni, curiosità, aneddoti personali dove non si perde mai di vista l’importanza della conoscenza dei fatti ma neppure la necessità dell’ironia: saper scherzare su se stessi e sul mondo è forse l’unica strada per portare a termine un ragionamento serio.

E se è vero che il cinismo rispunta ogni qualvolta i valori di coesione di una società si sfaldano come nel nostro presente, è forse altrettanto vero che il contraltare costruttivo al ghigno del cinico non può che essere la capacità di sognare. Viene da chiedersi in fondo se quelli di Odifreddi e Farinetti siano due sguardi così diversi sul mondo. O se almeno in questo caso cinico e sognatore siano due facce della stessa medaglia. “La verità è che entrambi vorremmo essere sognatori ma entrambi riteniamo che l’altro sia un cinico”, dicono gli autori. Al lettore l’ultima parola.