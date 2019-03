“Parole spalancate” – Reading poetico del progetto Versopolis

Giovedì 14 marzo alle ore 18 alla Libreria Ubik si terrà “Parole spalancate”, reading poetico a cura dei poeti Liuba Cardaci, Marco Ercolani, Lucetta Frisa, Claudio Pozzani, Luciano Neri, Barbara Garassino con le poesie di alcuni autori che hanno partecipato al grande progetto europeo della poesia “Parole spalancate & Versopolis”. Nell’occasione saranno donati i loro volumi editi da Liberodiscrivere.

Nel 2015 il Festival Internazionale di Poesia “Parole spalancate” ha fondato insieme ad altri quattordici festival europei la piattaforma Versopolis, un progetto unico nel suo genere per promuovere la nuova poesia europea e far circuitare gli autori emergenti. Nel corso degli anni Versopolis è diventato il più grande network continentale dedicato non solo alla poesia ma alla letteratura e alle arti visive, con un sito dinamico e una rivista online con migliaia di lettori ogni giorno.

In questo incontro il poeta e direttore di “Parole spalancate” Claudio Pozzani illustrerà Versopolis attraverso le opere di poeti italiani e stranieri coinvolti nel progetto.