“Parole imbrogliate” – Massimiliano Civica racconta Eduardo De Filippo

La Kronostagione prosegue con un focus su Massimiliano Civica: sabato 30 marzo alle ore 21 allo Spazio Bruno in via Dante Alighieri 1 andrà in scena “Parole imbrogliate”, una lezione spettacolo su Eduardo De Filippo, di e con Massimiliano Civica, più volte Premio UBU.

“Parole imbrogliate” è un viaggio nel gomitolo imbrogliato dell’arte di Eduardo De Filippo in cui Massimiliano Civica racconta aneddoti, storie, detti memorabili e vita dell’artista napoletano. Un modo divertente e pieno di leggerezza per entrare in contatto con il grande maestro. Di Eduardo è stato fatto un monumento mentre lui era un uomo con una “forte nostalgia del futuro”. Un ricercatore indomito, crudele e sempre pronto a buttare via quello che aveva accumulato per la ricerca di qualcosa di vivo: è da questo Eduardo che è bene ripartire.

Qualche anno prima di morire dichiarò che voleva lasciare dietro di sé “tutto ‘mbrugliato”, ovvero tutto confuso, non ricostruibile in una prospettiva di biografia storica. De Filippo era convinto che contassero solo le opere, non la vita personale dei loro creatori. Non voleva essere santificato e “monumentalizzato”, voleva lasciare solo un punto da cui i giovani potessero ripartire per conto loro.

Biglietteria: sabato dalle ore 16 alle ore 19

Apertura botteghino: ore 20:30

Prezzo: unico € 15 / studenti under 26 € 12

Al termine si cenerà tutti insieme al dopoteatro, compreso nel prezzo del biglietto