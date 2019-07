“Parole a fuoco lento” con la Compagnia Canzonεteatro a Pozzo Garitta

Dopo il grande successo dello scorso anno con una pièce dedicata a Dante Alighieri mercoledì 10 luglio alle 21:30 in Pozzo Garitta ad Albissola Marina tornano a trovarci gli amici della Compagnia Canzonεteatro con lo spettacolo “Parole a fuoco lento – Ricette letterarie ad elevato contenuto calorico”.

Un tema pressoché inesauribile: il rapporto fra cibo e letteratura con l’indispensabile contorno dell’amore, spaziando e attingendo dagli autori più vari, fra cui Vazquez Montalban, Isabel Allende, Jorge Amado, Stefano Benni, Pablo Neruda ed altri. Le musiche sono in sintonia con la parola: evocazione, sottofondo, rimando. Contribuiscono De Andrè, Conte, Jobim & C. Il titolo e il tema non nascondono la cifra ironica del reading con il desiderio di far sorridere e lasciare “la bocca buona” al pubblico.

Il gruppo è composto da Ada Prucca (letture e canto), accompagnata da Corrado Leone (polistrumentista e voce), Attilio Ferrua (basso, chitarra e voce), Mario Manfredi (chitarra) e la new entry Giuliano Scarso, uno dei migliori percussionisti dell’area cuneese.