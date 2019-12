“Parlare di pace” – Lettura scenica con Omar Nedjari e Marika Pensa

Il 2020 di Palazzo Tagliaferro ad Andora inizia con il teatro: giovedì 2 gennaio alle ore 18 e alle ore 20:30 nelle sale affrescate al secondo piano Omar Nedjari e Marika Pensa cureranno la lettura scenica “Parlare di pace”, a cura della CE Contemporary.

In questi tempi di guerra non deve essere un crimine parlare di pace. (Tiziano Terzani)

Come si raggiunge la pace? Attraverso la lettura di alcuni testi di Tiziano Terzani, Emanuele Severino, Victor Hugo e Cesare Pavese verrà affrontato un tema delicato e complesso: la pace e la sua auspicabilità nel mondo contemporaneo per risvegliare la coscienza e ricordarci che la nostra civiltà si rafforza grazie alla determinazione morale e non grazie alle armi.

Anche nel nuovo anno Palazzo Tagliaferro apre dunque le sue sale proponendo mostre d’arte, incontri culturali, concerti e spettacoli teatrali. Un ricco calendario di eventi organizzato dal Comune in collaborazione con alcune associazioni del territorio. L’ingresso è gratuito su prenotazione telefonica obbligatoria. I posti disponibili per ogni rappresentazione sono max 40.