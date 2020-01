“Parlami d’amore” con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti al “Chebello”

Martedì 17 marzo alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte saliranno Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti per mettere in scena “Parlami d’amore” di Philippe Claudel, una produzione dell’Associazione Culturale Foxtrot Golf per la regia dello stesso Branchetti.

Il testo mette al centro il rapporto tra uomo e donna nelle sue sfaccettature più vere, profonde e intime ed è straordinario nel raccontare una società e una coppia in crisi di valori e punti di riferimento. Non abbandonando mai uno sguardo profondamente umano.

Claudel affonda la lama nelle pieghe più intime e a tratti inconfessabili di un rapporto di coppia con uno straordinario acume psicologico e una capacità quasi antropologica di raccontare, attraverso una straordinaria e pungente ironia, il nostro presente più dilaniato riguardo i rapporti umani e affettivi.

Clamorosa è la sua capacità di fare questo viaggio nel rapporto tra i nostri protagonisti e nel mondo sociale, culturale e comportamentale che essi evocano con l’arma dell’introspezione psicologica ma anche attraverso una straordinaria e pungente ironia che accompagna tutto il testo. Fragilità, debolezze ma anche candore trovano spazio in un duetto a tratti terribile ma sempre accompagnato da irresistibile humour e travolgente ironia.