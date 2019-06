“Paradiso” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Da lunedì 12 a venerdì 16 agosto al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in prima nazionale, andrà in scena alle Grotte di Borgio Verezzi “Paradiso”.

Spettacolo itinerante su brani della “Comedìa” di Dante Alighieri

con gli attori della Compagnia Teatrale “Uno Sguardo dal Palcoscenico” e la partecipazione straordinaria di Miriam Mesturino, Manuel Signorelli, Davide Diamanti

regia Silvio Eiraldi

produzione Compagnia Teatrale “Uno Sguardo dal Palcoscenico”

Dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni del Festival con Inferno e Purgatorio, il progetto Divina Commedia, rappresentata in forma itinerante per gruppi di spettatori nelle Grotte di Borgio Verezzi, si conclude con Paradiso: nella fiabesca e colorata cornice del sottosuolo, gli spettatori seguiranno Dante, pellegrino/astronauta, nel suo viaggio per gli spazi siderali.