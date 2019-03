“Papà sei il mio eroe!” – Pomeriggio in Libreria a Loano

Continuano i “Pomeriggi in Libreria” organizzati dal Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano con il patrocinio dell’Assessorato comunale al Turismo e alla Cultura. Il prossimo appuntamento, in programma martedì 19 marzo, si intitola “Papà sei il mio eroe!” e prevede, come di consueto, letture animate, giochi, il laboratorio “Quante avventure insieme! e merenda per tutti.

Le attività organizzate dallo staff della libreria sono rivolte ai bambini di tutte le età e hanno l’obiettivo di avvicinare i bimbi al mondo della lettura per mostrare loro che in un libro c’è molto di più di sole parole. Inoltre i materiali impiegati per i laboratori sono “poveri” o di riciclo: così si insegna ai bambini che ci si può divertire anche con oggetti inconsueti e insospettabili.

Gli incontri si terranno ogni settimana dalle 16:30 alle 18 e in giorni diversi, in maniera tale da andare incontro alle esigenze di tutti quei bimbi che al pomeriggio sono impegnati in attività scolastiche o sportive. I “Pomeriggi in Libreria” sono gratuiti ma è gradita la prenotazione e obbligatoria la presenza di un adulto.