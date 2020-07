Paolo Rossi illumina l’estate di Albenga con “Odissea – Un racconto mediterraneo”

Ad Albenga “approda” la consueta irriverenza di Paolo Rossi, che giovedì 30 luglio alle ore 21:15 al Seminario Vescovile, sul lungomare Doria, racconterà la maga Circe nello spettacolo “Odissea – Un racconto mediterraneo”, a cura delle Fondazione Oddi per la produzione di Teatro Pubblico Ligure.

Il dio Eolo ha dato a Odisseo l’otre che imprigiona i vènti contrari al ritorno ad Itaca. I compagni di Odisseo aprono l’otre, i vènti si scatenano e i marinai sono in balìa del mare per nove giorni. I giganti Lestrigoni massacrano parte dei compagni di Odisseo, indi finalmente giungono all’isola di Circe. La bella dea trasforma gli uomini in porci facendo loro scordare il ritorno. Odisseo riuscirà a liberare i suoi compagni ed a riprendere il viaggio.

Paolo Rossi trova infiniti spunti da questo canto per chiosare ogni suo pensiero sulle donne di Omero e non solo. La sua lettura sa restituirci anfratti dell’Odissea che altrimenti rischiano di perdersi, fagocitati dall’insieme.

La rassegna è ideata e diretta da Sergio Maifredi con il proposito di riportare alla narrazione orale il poema omerico, uno dei testi centrali della cultura occidentale, ed è prodotta da Teatro Pubblico Ligure e STAR Sistema Teatri Antichi Romani. Ingresso: 20 €. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio IAT in piazza san Michele (telefono 335 5366406).