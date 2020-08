“Pane, acciughe e ceramica”: buon cibo, arte e sonorità ad Albissola Marina

Che le acciughe nascano dal mare si sa, che finiscano in pentola si sa, che siano generose di gusto e bellezza è noto ma c’è un posto in cui il pesce azzurro fa capolino con il suo occhio irideo e guizzante non solo dal mare ma anche dalla terra: è Albissola Marina, che culla e nutre le mani di artisti ceramisti capaci di dar forma ai sogni più disparati.

Nasce così “Pane, acciughe e ceramica”, dalla creatività e dalla golosità di Marzia Pistacchio di Pistacchio Imago Lab, Laura Filippi per Indaco Eventi e Nico Amoroso per Ad Communication, in collaborazione con il Comune. L’evento ha messo ironicamente in competizione i ristoratori della cittadina, sfidandoli a creare una ricetta che avesse come protagonista la regina del nostro mare.

Sono nate così golosissime pillole video create da Nico Amoroso, che rimbalzano ricette sulla pagina Facebook @LoveAlbissola e che impegnano i volti della ristorazione albissolese in veste di food influencer, sfidanti tra loro in una divertente gara alla ricerca del voto popolare. Dalla terra sono nate invece le divertenti acciughine di ceramica della artista Monica Viglietti, simbolo del forte legame tra la terra che dà nutrimento all’arte ceramica e l’acqua che le permette di vivere.

Con questa iniziativa la vicesindaca e assessora comunale alla Ceramica Nicoletta Negro vuole dare un contributo di qualità a “Fame concreta”, un osservatorio permanente finalizzato a far emergere tutti i progetti che legano il mondo del cibo a quello della ceramica, promosso da AICC Associazione Italiana Città della Ceramica con la regia di Martina Liverani. “Nonostante i momenti difficili abbiamo immaginato una stagione d’intrattenimento, che in sicurezza animi le vie del centro storico – afferma – Lo abbiano fatto pensando a piccoli momenti musicali in paese, che si impreziosiscono coniugando il buon cibo e l’arte, un connubio che da sempre contraddistingue la nostra cittadina”.

La manifestazione è già godibile sui social media e presso i ristoranti aderenti già si possono gustare i piatti in gara ma il culmine si avrà venerdì 7 agosto dalle 18 in poi, in una serata in cui il gusto e l’arte si mischieranno per le vie del paese a creare una deliziosa armonia. Una giuria di qualità composta da Gilberto Volpara, Stefano Pezzini, Laura Forzano, Paolo Calcagno e Davide Busca avrà l’invidiatissimo compito di assaggiare tutti i piatti, valutarli in un’Albissola animata da postazioni artistiche e postazioni musicali e decretare il vincitore.

Le acciughine di Albissola Marina ci aspettano quindi anche per il percorso artistico che impegnerà Antonella Tagliani, Rosanna Grieco, Grazia Genta, Cristina Bettinelli, Marcello Mannuzza, Serena Salino, Gloria Salino, Monica Porro, Giacomo Lusso, Carlo Sips, Lorenza Rossi, La Fenice, Monica Viglietti e Vanessa di Mario, al lavoro nelle vie del centro storico,

e il percorso musicale a cura di Eliana Zunino, con Pulin and the Little Mice, Lorenzo Piccone e Sayonara Acoustic Connection.