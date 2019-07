Dal 18 al 21 luglio ritorna il Palio Storico di Albenga la consueta sfida tra i quattro Rioni di Albenga – San Giovanni, San Siro, Sant’Eulalia, Santa Maria – che concorreranno per aggiudicarsi la vittoria ed essere festeggiati per un anno interno.

Per quattro serate, il Centro Storico di Albenga tornerà indietro nel tempo, fino al Medioevo.

Spettacoli, giochi e tornei, cantine aperte e molto altro ancora, in un’atmosfera unica. Suddiviso in quattro rioni rivali, il centro offrirà decine di attrazioni e di punti ristoro, rigorosamente in ambientazione d’epoca, menù compresi. Non mancheranno esibizioni di mangiafuoco, giocolieri e musicanti e, oltre alle prove di abilità in cui si dovranno misurare i rioni per ottenere l’ambito “Palio”, si svolgerà l’elezione della “Pulcherrima Puella”, per eleggere la più bella del Palio.