Palestra Speleologica nell’ex cava romana di Borgio Verezzi

Domenica 16 febbraio nell’ex cava romana di Borgio Verezzi il Gruppo Grotte del Club Alpino Italiano di Savona organizza una Palestra Speleologica all’aperto. L’attività non richiede particolari doti fisiche ed è l’occasione ideale per trascorrere una piacevole giornata in compagnia e provare ad utilizzare l’attrezzatura speleologica su corda in totale sicurezza e con la completa assistenza degli istruttori speleologi.

Per via del numero limitato dei posti disponibili è necessario prenotarsi entro il venerdì precedente l’uscita. La quota di partecipazione di 10 € per i soci e 15 € per i non soci comprende l’eventuale assicurazione infortuni e il noleggio dell’attrezzatura personale e collettiva fornita dal CAI.

Per le iscrizioni è possibile rivolgersi ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 presso la sede del Gruppo Grotte CAI Savona in via alla Rocca di Legino 62, primo piano (ingresso dalla Società di Mutuo Soccorso La Rocca).