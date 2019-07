Paint Sound Meditation

Per esplorare e risvegliare il tuo spirito creativo prima dell’autunno un’occasione a settembre: iscriviti entro il 30 luglio e avrai la quota scontata!

Due strumenti il colore e il suono, due facilitatori, Leela e Raffaello, un comune denominatore: la meditazione come lo stato di consapevolezza vivo, dinamico e creativo. Questi gli ingredienti di base di questo gruppo rivolto a chi sente il richiamo verso il colore e la creatività e vuole portarli nella sua vita e nella sua pratica di consapevolezza.

Cosa proponiamo

Il suono e l’uso della voce puliscono e trasformano la nostra energia, sono uno strumento potente per aprirci al silenzio interiore: la presenza in cui possiamo riconoscere che ci siamo. Da questo spazio il colore sarà l’invito alla dimensione creativa, incontreremo le emozioni e sensazioni associate a cinque colori, iniziando a scoprire che è possibile navigarle e trovare in esse correnti profonde e nutrienti, le qualità essenziali che abbiamo bisogno di integrare.

Cosa puoi portarti a casa

Prima ancora di fare opere magnifiche, essere creativi ha a che fare con la bellezza di esistere, con la possibilità di sentire momento per momento il senso e la direzione nella nostra vita.

Contributo

Iscrivendoti entro il 30 luglio 120 €, dopo 170 €. L’iscrizione è confermata con versamento di una caparra di 50 €: chiama o mandaci un’email per indicazioni.

Vitto e alloggio

15 ogni pasto

40 colazione e pernottamento

Possiamo ospitare 15 persone in stanze da 2/3 con bagno. I pasti possono essere vegetariani.

