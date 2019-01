L’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte presenta “Pagine di storia dell’emigrazione in Valbormida”, mostra fotografica e multimediale sull’avventura dei migranti del comprensorio bormidese.

Dal 28 al 31 gennaio, con apertura alle ore 15, nel foyer del teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte gli studenti dell’Istituto presenteranno i risultati di un biennale lavoro di ricerca negli archivi storici comunali e di analisi sui numeri, le cause e le conseguenze del fenomeno migratorio, che in Valbormida può essere definito un elemento fondante della realtà attuale: quasi ogni nucleo originario del comprensorio bormidese ha nel proprio album di famiglia la foto di qualche parente emigrato in cerca di fortuna.

Attraverso il materiale documentale e fotografico e le immagini sui computer, commentate e analizzate dagli studenti del “Laboratorio di Storia dell’emigrazione in Valbormida”, i visitatori potranno ricercare i propri antenati nel database preparato dagli allievi e contenenti i nomi di oltre tremila emigranti ritrovati negli archivi storici di Cairo Montenotte, Altare, Piana Crixia e di altri comuni del comprensorio, esaminare i documenti e le immagini dell’emigrazione italiana e bormidese, approfondire la storia del massacro di Aigues Mortes e la vicenda umana dell’altarese Lorenzo Rolando – una delle dieci vittime dell’eccidio del 17 agosto 1893 nella cittadina francese – di cui per la prima volta gli allievi dell’Istituto cairese hanno ricostruito una biografia partendo dagli atti ritrovati in vari archivi a Savona e in Valbormida.

Verrà inoltre esposta, a cura del CISEI (Centro Internazionale di Studi sull’Emigrazione Italiana), una serie di pannelli con i quali si potrà ripercorrere “L’avventura delle parole” che i migranti scambiavano nelle lettere con i parenti rimasti nella madrepatria.

Giovedì 31 gennaio con inizio alle ore 16:30 nella Sala “De Mari” del Palazzo di Città di Cairo Montenotte l’Istituto “Patetta” organizza un convegno dall’omonimo titolo sul tema dell’emigrazione.

Sono previsti gli interventi di Furio Ciciliot (presidente della Società Savonese di Storia Patria), Stefano Mallarini (storico dell’emigrazione e membro della stessa SSSP), Alberto Saroldi (membro eminente del Museo del Vetro di Altare, responsabile del Comitato per il gemellaggio Altare – San Carlos e autore di numerose pubblicazioni sulla storia dei vetrai altaresi in Sudamerica) e Francesco Surdich (per oltre quarant’anni docente e presiede emerito della Facoltà di Storia e Letteratura dell’Università degli Studi di Genova e autorità riconosciuta in campo internazionale sul tema della storia dell’emigrazione).