“Pachamama” – Omaggio d’arte alla Madre Terra e ai suoi volti

Da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre dalle 18:30 alle 22:30 i suggestivi spazi di Villa Maria di Quiliano ospitano la mostra artistica “Pachamama”, omaggio alla Madre Terra e ai suoi innumerevoli volti, curata da Francesca Bogliolo e realizzata in collaborazione con Zero Volume Arte Sociale Ambiente con il patrocinio del Comune e in concomitanza con la manifestazione “Agrigusta”.

Nella mostra si alternano le discipline artistiche con pregevoli opere pittoriche, scultoree e fotografiche che declinano il tema in base alle diverse sensibilità. Il titolo fa riferimento alla divinità femminile primordiale presente in quasi tutte le mitologie, che è personificazione della natura, fonte di vita e donatrice di nutrimento, capace di scandire il tempo dell’uomo attraverso la ciclicità.

La dea della terra e dell’agricoltura Pachamama viene ancora oggi festeggiata tra le popolazioni andine nel mese di agosto: per sua natura essa prende, raccoglie e restituisce in forma nuova, dando così modo agli artisti presenti di interpretarla nei suoi numerosi aspetti, dal più sensuale e realistico al più metaforico e simbolico.

“Questa mostra dà l’avvio ad una nuova stagione culturale sul nostro territorio e apre ad una prospettiva di rinascita e rinnovamento. La valorizzazione del sito di Villa Maria con eventi di culturali di interesse e qualità è una delle strade che s’intendono proseguire nel futuro per promuovere e far conoscere il nostro comune. Il tema proposto si inserisce nobilmente nel contesto di ‘Agrigusta’ – dichiara l’assessora Nadia Ottonello – Ringrazio la consulente artistica Francesca Bogliolo per la sua disponibilità e professionalità e gli artisti che hanno messo a disposizione le loro opere e ci permettono di poterle ammirare perché, come diceva il grande Pablo Picasso, ‘l’arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità'”.

Gli artisti espositori sono Luigi Francesco Canepa, Christian Costa, Raffaella Di Lieto, Luca Ferrando, Rubens Fogacci, Lia Franzia, Lara Giurdanella, Andrea Marchesini, Giannicola Marello, Rudy Mascheretti, Enrico Roberto Morelli, Ylli Plaka, Carla Rossi, Etta Scotti, Serenella Sossi, Carmen Spigno, Angelo Toffoletto, Danilo Viviani.