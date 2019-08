Pablo Trincia presenta il libro “Veleno”

Proseguono gli appuntamenti della seconda edizione di “Orto Letterario”, il ciclo di incontri con gli autori organizzati dall’associazione Cento Fiori Eventi in collaborazione con la Libreria del Conte e che tutte le settimane porterà a Loano alcuni importantissimi autori del panorama letterario italiano. Mercoledì 21 agosto alle ore 21 in Orto Maccagli si terrà la presentazione di “Veleno. Una storia vera” di Pablo Trincia (Einaudi). L’incontro gode del patrocinio dell’Assessorato comunale al Turismo e alla Cultura.

Anche i bambini mentono. E una loro bugia può evocare l’inferno. Alla fine degli anni novanta, in due paesi della Bassa Modenese separati da una manciata di chilometri di campi, cascine e banchi di nebbia, sedici bambini vengono tolti alle loro famiglie e trasferiti in località protette. I genitori sono sospettati di appartenere a una setta di pedofili satanisti che compie rituali notturni nei cimiteri sotto la guida di un prete molto conosciuto nella zona. Sono gli stessi bambini che narrano a psicologi e assistenti sociali veri e propri racconti dell’orrore.

La rete dei mostri che descrivono pare sterminata, e coinvolge padri, madri, fratelli, zii, conoscenti. Solo che non ci sono testimoni adulti. Nessuno ha mai visto né sentito nulla. Possibile che in quell’angolo di Emilia viga un’omertà tanto profonda da risultare inscalfibile? Quando la realtà dei fatti emergerà sotto una luce nuova, spaventosa almeno quanto la precedente, per molti sarà ormai troppo tardi. Ma qualcuno, forse, avrà una nuova occasione. Nota: niente di quello che è scritto in questo libro è stato in alcun modo romanzato dall’autore.