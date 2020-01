“Pablo – Le poesie parlano tutte d’amore” al Teatro Sacco

“Pablo – Le poesie parlano tutte d’amore” con Elio Berti, Cristiana Rossi e il trio batteria, basso e tastiere per la produzione AocchiAperti è lo spettacolo in programma sabato 1 febbraio alle ore 21 al Teatro Sacco a Savona.

Pablo Neruda è uno dei più grandi poeti del Novecento, uomo silenzioso e affascinante, che spazia dalla vita all’amore alla politica. Raccontarlo è un’impresa non del tutto impossibile: i poeti sono coloro che vedono, assaporano e scrivono e sono capaci di lodare qualsiasi cosa, basta che ci sia, basta che si capisca che c’è.

È quello che Pablo Neruda ha costantemente cercato di raccontare in anni difficili, sostenendo le sue idee, senza accusare o criticare ma soltanto attraverso la poesia, il racconto dell’amore per una terra, un pensiero, una donna. Le donne hanno avuto una grande componente nella sua vita, specialmente la madre, morta poco dopo la sua nascita, e la figlia, morta prematuramente per una grave malattia.

La contaminazione sarà proprio nelle poesie rigorosamente in lettura interpretata, legate insieme in un racconto di questo personaggio in scena che potrebbe essere lui! Musica e danza si fondono con il racconto a monologo e le poesie recitate rigorosamente in lettura interpretata.