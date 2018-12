“P.articelle” – Mostra della pittrice Savy Caratelli

Sabato 15 dicembre alle ore 17 sarà inaugurata presso P.articelle (primo piano del Palazzo della Sibilla, Fortezza del Priamar) la mostra della pittrice Savy Caratelli, visitabile sino al 31 dicembre nella suggestiva cornice delle Cellette della Sibilla.

Savy Caratelli si diploma nello storico Liceo Artistico “Barabino” di Genova. Presto parte per il Belgio dove ha la fortuna di frequentare gli studi di Goscinny e Uderzo, ovvero i creatori di Asterix, dove impara una tecnica innovativa di colorazione di cui diverrà maestra al punto di divenire, tornata in Italia l’unica esperta in detta tecnica. Grazie alla tempra e alla capacità lavora per anni con illustratori e cartonisti famosissimi quali Toppi, Piffarello, De Luca, Torti, Gavioli e Pagot.

Si trasferisce poi nella Repubblica Dominicana, dove si dedica alla cartellonistica, ai murales, ai trompe l’oeil, al restyling di mobili perfezionando e creando sorprendenti tecniche coloristiche. Dall’osservazione della lussureggiante natura Savy mutua una sua poetica che la spinge a realizzare su tela le sue visioni.

Per Savy tutto il creato è suddivisibile in flora e fauna. Tra la fauna Savy iscrive le sue muse, le sue dee che emergono da sfondi scuri e si intravedono tra sensuali fiori tropicali che paiono aggettare reali al di qua della tela. La donna come fattrice, come Madre Natura, sensuale incarnazione del femminino che è nelle specie tutte.

Savy, una donna, un’artista che con il suo talento ha attraversato oceani e arricchito dei colori e dei profumi del Caribe la sua tavolozza. Mari cristallini, pesci tropicali in “technicolor” oltre le eteree Madri Natura. Un universo raffinato e iperrealista al punto di trasfigurare la realtà e mandarci nella terra dell’archetipo dove i fiori sono iconici e i pesci fantastici.

La mostra di Savy ci accompagnerà durante le festività e regalerà con la sua presenza curiosità e affascinanti aneddoti sulla sua vita di professionista dell’arte, dal lavoro nelle case editrici di fumetti come colorista e inchiostratrice al trasferimento ai Caraibi come decoratrice e pittrice tout court.