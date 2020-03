“Oui, j’accuse” – Il mobbing e lo stress sul lavoro al Teatro Sacco

Venerdì 1 maggio alle ore 21 all’Antico Teatro Sacco a Savona va in scena lo spettacolo “Oui, j’accuse” di Lunastella il Tasso per la regia di Lazzaro Calcagno. La storia si svolge in una realtà industriale medio grande, tra le tipiche relazioni tra colleghi che s’intrecciano nei corridoi e le mille contraddizioni di un management che cerca di barcamenarsi tra il rispetto delle leggi e l’esigenza di non approfondire temi “scomodi”, come il mobbing e lo stress – lavoro – correlato.

Lo stress logora il corpo e la mente e alla lunga può portare all’insorgenza di malattie importanti che uccidono ben più persone di quanto non facciano gli incidenti sul lavoro. Ma non è facile riuscire a provare che la causa primaria di questo stress sia da ricercarsi proprio all’interno degli ambienti di lavoro.

Talvolta le stesse persone che si ammalano a causa delle angherie che subiscono nei posti di lavoro non sono neppure consapevoli della gravità dell’impatto emotivo che subiscono giorno dopo giorno. Così nessuno denuncia mai niente e gli indicatori “di stress” comunemente accettati sono fatti apposta per non far emergere queste realtà.

Eppure le aziende potrebbero risolvere moltissime situazioni di stress a costo zero e ne avrebbero anche un gran giovamento in termini di produttività e lavoro di squadra. I concetti chiave sono chiari: il buon senso, la buona educazione e il rispetto.