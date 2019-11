\"Ottanta voglia di musica\" a bordo della Costa Fascinosa

Giovedì 14 novembre, a bordo di Costa Fascinosa, si terrà la terza edizione dell’evento “Ottanta Voglia di Musica”, organizzato dall’agenzia viaggi di Savona “I Viaggi del Principe”, con la solida e consueta collaborazione di Costa Crociere.

La nuova crociera dei record, con scalo a Marsiglia e Barcellona, alla quale parteciperanno oltre 1000 ospiti, vedrà un susseguirsi di spettacoli, dove il tema principale sarà la musica revival 70,80 e 90.

Culmine delle serate, nuovamente, lo spettacolo ad opera della band “DiscoInferno”, famosa in tutto il Nord Italia per i noti spettacoli relativi agli anni d’oro. La troupe, con la sua formidabile energia, trascinerà’ i partecipanti in balli, canti e tanto divertimento, riportandoli ad un passato leggendario.