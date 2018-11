“Ottanta voglia di musica” a bordo della Costa Diadema

Dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, di cui protagonista è stato Umberto Smaila, sabato 1 dicembre, a bordo della “regina del Mediterraneo” Costa Diadema si terrà la seconda edizione dell’evento “Ottanta voglia di musica”, organizzato dall’agenzia savonese I Viaggi del Principe in collaborazione con Costa Crociere.

La crociera da record con il gruppo più numeroso mai organizzato su Diadema della durata di quattro giorni e tre notti e con scalo a Marsiglia e Barcellona, a cui parteciperanno 1200 ospiti, avrà come tema i mitici anni ’70, ’80 e ’90.

Culmine delle serate sarà lo spettacolo ad opera della band Discoinferno, famosa in tutto il Nord Italia per gli importanti spettacoli relativi agli anni d’oro. Con la sua energia il gruppo trascinerà i partecipanti in balli, canti e tanto divertimento, riportandoli ad un passato leggendario.