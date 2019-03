Orliana Fenga presenta il libro “Tutta colpa delle mamme”

Venerdì 8 marzo alle ore 18 alla Libreria Ubik si terrà la presentazione del libro “Tutta colpa delle mamme” alla presenza dell’autrice Orliana Fenga, a cura di A.M.A.Li. Associazione di Volontariato per il coordinamento dell’Auto Mutuo Aiuto e Libreria Ubik.

Un libro “manuale” in cui viene descritto il percorso storico di svalutazione del ruolo femminile nella società e dove vengono indicati sette strumenti per risvegliare lo spirito femminile.

Parlando di universo femminile e di “fragilità” della donna stessa ci sarà l’occasione per presentare il gruppo di Auto Mutuo Aiuto per donne che subiscono ogni genere di violenza “Questo non è amore”.