“Oriente e Occidente” – Tavola rotonda sull’incontro tra san Francesco e il sultano d’Egitto

In occasione della commemorazione dello storico incontro di ottocento anni fa tra san Francesco, patrono d’Italia, e il sultano d’Egitto Malik al-Kamil Muhammad bin Ayyub la CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana e I.S.A. Accademia di Studi Interreligiosi, con il patrocinio della Diocesi di Albenga – Imperia e del Comune di Albenga, organizzano una tavola rotonda su “Oriente e Occidente”.

Interverranno il sindaco Giorgio Cangiano, il vescovo Guglielmo Borghetti e don Gabriele Corini, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Albenga, Abd al – Ghafur Masotti, responsabile del dialogo interreligioso della CO.RE.IS.. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Luca Rolandi.

Ricordare e riflettere su un incontro storico tra due nobili rappresentanti delle culture d’Oriente e d’Occidente, tra esponenti della fede e della responsabilità civile dei nostri giorni, costituisce un segnale di collegamento tra passato e futuro nella necessità di costruire una società che, nelle molteplici realtà che la caratterizzano, sia aperta al dialogo interreligioso e all’educazione interculturale.

Seguirà venerdì 10 maggio, durante il Ramadan, mese del digiuno per i musulmani, alle ore 20:30 presso il Seminario Vescovile una cena di beneficenza per i minori, i migranti e i rifugiati in Italia, parte integrante di una tappa del progetto nazionale “114 Pizza & Dolci 2019. Leggiamo insieme la storia di san Francesco e il Sultano”, di cui è partner la Diocesi di Albenga – Imperia e sostenitore la Coop Liguria.