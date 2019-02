“Oriana Fallaci, donna e giornalista” conferenza del Prof. Pier Franco Quaglieni ad Albenga

Venerdì 15 febbraio alle ore 17.30, presso la Biblioteca Civica “Simonetta Comanedi” di Albenga, il Prof. Pier Franco Quaglieni terrà la conferenza “Oriana Fallaci, donna e giornalista”.

Durante l’incontro, inserito nella rassegna “E adesso prima le donne” organizzata dal Centro Pannunzio e dal DLF di Albenga, sarà presentata la figura di Oriana Fallaci, donna forte, mai scesa a compromessi e capace di una perfetta “autonomia del pensiero”. Tale dote è da sempre apprezzata dal Prof. Quaglieni che non a caso ha inserito la Fallaci tra le personalità ritratte nel suo ultimo libro “Grand’Italia”. Egli ha conosciuto la grande giornalista, ha tenuto con lei una corrispondenza ed è stato ricevuto a New York nella sua abitazione.

Dice di lei Quaglieni: “Oriana è mancata poco più di dodici anni fa e mancano dunque le distanze storiche per darne un giudizio distaccato, perché le vicende di cui si è occupata a partire dal 2001, anno dell’attentato alle Torri Gemelle, sono tuttora aperte. Senz’altro è stata una giornalista con una forte personalità che spesso, anche nelle interviste, finiva col prevalere sull’intervistato.

Ho avuto modo di parlare con lei e mi sono reso conto direttamente della sua personalità unica. Certo è stata la giornalista italiana più conosciuta nel mondo, ma non credo che si possa dire che ella fosse anche la più apprezzata, perché i suoi articoli sono stati sempre divisivi e spesso incardinati su posizioni non sempre accettate e accettabili. Tuttavia non si può non essere concordi sul fatto che essi denotino, in ogni caso, una personalità libera e tenace, della cui sensibilità sentiamo ancora la mancanza.”