“Opera Omnia” – Incontro con il poeta Domenico Mancuso

Il Sodalizio siculosavonese “Luigi Pirandello” con il patrocinio del Comune di Savona e dell’Associazione Renzo Aiolfi presenta venerdì 12 aprile alle 16:30 nella Sala Rossa del Municipio l’incontro con il poeta Domenico Mancuso “Opera Omnia”. L’evento sarà introdotto da Enzo Motta e moderato da Sonia Pedalino con momenti musicali a cura della flautista Viviana Marella e letture di liriche tratte dai suoi testi.

Domenico Mancuso è nato a Valledolmo, in Sicilia, ed è ligure d’adozione (vive a Savona dal 1982). Fin da giovane si è dedicato per gioco e divertimento a scrivere poesie. Dopo la prematura perdita della moglie questo gioco è diventato una valvola di sfogo al suo dolore e nel quinto anniversario della scomparsa dell’amata ha pubblicato il suo primo libro di poesie “L’Amore per te” (2004). Nel 2005 è uscito il secondo, “Ponti”, e nel 2010 “Cammino”. Mancuso ha partecipato a vari concorsi e vinto numerosi premi. Con “L’Amore per te” ha vinto il primo premio al concorso letterario internazionale “Giovanni e Carla Gronchi”.

Quasi contemporaneamente, con una silloge inedita, è tra i finalisti al Primo Concorso Internazionale di Poesia “Autori per l’Europa”, indetto dalla casa editrice Ibiskos di Empoli. Il libro “Ponti” nel giugno del 2005 è presentato all’Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles. Per due anni consecutivi (2004 – 2005) partecipa al Salone del Libro di Torino.