“Opera by the sea” – La lirica internazionale è ai Giardini Tagliaferro

Lunedì 26 agosto alle ore 21:30 nei Giardini Tagliaferro di Andora sarà protagonista la grande lirica con il concerto “Opera by the sea” dei vincitori dell’ultima edizione del Concorso Lirico Internazionale T.O.S.C.A. organizzato dall’associazione Amusando in collaborazione con il Comune.

Si esibiranno il tenore Hyokun Ha e i soprano Somi Kim, Yesol Park e Eun Young Jang, che proporranno brani tratti dal repertorio operistico internazionale.

I solisti saranno accompagnati dal Coro di Andora con la partecipazione del corpo di ballo di Progetto Danza Alassio, che danzerà le coreografie di Livia Gaburri. Al pianoforte e alla direzione Massimiliano Viapiano.