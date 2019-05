Open Day dell’associazione Non Parto di Testa

Domenica 12 maggio a partire dalle 15 l’associazione Non Parto di Testa aprirà le porte della Pagoda di via Ortigara a tutte le famiglie curiose di conoscere lo spazio e le attività che prenderanno il via a settembre. L’open day gode del patrocinio del Comune di Loano. Ad arricchire il pomeriggio la festa con i “giochi d’altri tempi” per grandi e piccini e i laboratori creativi a tema Festa della Mamma.

Anche per il prossimo anno proseguiranno le attività per bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni (luogo aggregativo e supporto di home schooling). Novità di quest’anno è lo “spazio morbido” riservato a bimbi da zero a 2 anni. A settembre riprenderà il progetto “Vivere il territorio”, ispirato al metodo Montessori, che affianca l’approccio esperienziale ludico e creativo alla conoscenza del nostro territorio e alla natura. Infine continuerà già nell’estate il progetto “Nati per leggere” con letture in riva al mare per bambini e famiglie.

L’incontro è aperto a tutti. Per partecipare alla festa occorre iscriversi contattando il numero 3356239454 tramite messaggio WhatsApp.