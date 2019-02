“Open Cultura” – Incontri per un patrimonio culturale aperto a tutti

Cosa tiene i cittadini lontano dalle istituzioni culturali? Come si può avvicinare un pubblico più ampio al patrimonio che ci circonda, dalle collezioni dei musei alle offerte dei teatri? Con quale linguaggio e quali iniziative possiamo rivolgerci a pubblici sempre diversi di bambini e anziani, genitori e ragazzi, cittadini e turisti? Al termine del progetto “Museo Senior”, promosso dalla Compagnia di San Paolo attraverso il bando Open 2015, Amici di Casa Jorn e BAM! Strategie Culturali organizzano “Open Cultura”, due giornate di racconto e incontro fra cittadini, istituzioni e progetti culturali che mettono al centro il coinvolgimento attivo e la partecipazione del pubblico.

L’occasione è fornita dal fine settimana di chiusura della mostra “Storie in Ceramica”, l’evento finale del progetto, ospitata da Museo della Ceramica di Savona, Centro Esposizione del MUDA di Albissola Marina, Museo “Manlio Trucco” di Albisola Superiore e Museo Civico di Villa Groppallo di Vado Ligure.

Momento clou sarà sabato 2 marzo alle 15 quando nella sala conferenze del Museo d’Arte di Palazzo Gavotti a Savona si terrà la tavola rotonda “Attivare il pubblico e costruire comunità”, che ripercorrerà attività e risultati di “Museo Senior” e costruirà un confronto con altre reti culturali e altre pratiche di coinvolgimento e partecipazione.

Oltre ai protagonisti del progetto parteciperanno anche i referenti di altri progetti di audience development. Tra questi anche Aldo Buzio dell’Associazione CRAFT di Asti che parlerà del progetto ADA – Audience Develpment Asti e Cristina Casadei, del Museo Carlo Zauli di Faenza, che presenterà il progetto Museomix Italia. Protagonisti anche alcuni importanti progetti liguri: Marta Taricco, del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, presenterà il progetto È Opera Mia, Mario Gagliardi e Laura Iozzi, della Cooperativa Il Laboratorio di Genova, con il progetto Touch – Arte da Toccare, Francesca Posenato e Beatrice Serosiek, dell’Associazione We Love Moms di Genova, responsabili del Progetto Lilliput e Eugenia Murialdo, del MUDIF – Museo Diffuso del Finale.

Completano il weekend altri due appuntamenti pubblici domenica 3 marzo. Alle 10 ultima occasione per visitare la mostra “Storie in Ceramica” nelle tre sedi ancora coinvolte mentre alle 15 appuntamento a Casa Museo Jorn per Memorie, l’ultimo appuntamento di “Storie in Ceramica”. Protagonisti dell’incontro Silvana Saettone e Daniela Rossello, che ricorderanno il periodo ai tempi di Asger Jorn e Mario Rossello. L’iniziativa è gratuita, ma i posti limitati: si può partecipare solo previa prenotazione a info@museosenior.it.