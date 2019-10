“One Sky One World” – Gli aquiloni per la pace in contemporanea mondiale

Per la seconda volta il 30 Kite Club organizza a Spotorno il colorato e pacifico “One Sky One World”, manifestazione aquilonistica per la pace in contemporanea mondiale. In piazza della Vittoria troverà spazio il laboratorio di costruzione per i bambini tenuto da Emergency mentre sulla spiaggia del lungomare Kennedy si esibiranno professionisti dell’aquilonismo nazionale e internazionale con le evoluzioni degli aquiloni acrobatici e il volo di quelli statici di ogni forma e colore, presentati dal bravissimo dj Angelo Cattaneo.

Ciò avviene dal 1985, quando Jane Parker Ambrose, aquilonista di Denver, in occasione di un summit sul disarmo tra Reagan e Gorbachov creò un aquilone con il logo che sarebbe diventato il simbolo della manifestazione e consegnò ai capi di Stato una proclamazione che esortava a riflettere sull’urgenza della pace tra i popoli e sull’equo e ragionevole utilizzo delle risorse della terra.

La manifestazione avrà inizio ufficialmente sabato 12 ottobre alle 14:30 dopo l’allestimento e il volo libero della mattina. Domenica 13 ottobre l’evento inizierà alle 10 per terminare intorno alle 17, dopo i saluti istituzionali del Comune agli aquilonisti e al pubblico. Sperando nella complicità del meteo e di Eolo il 30 Kite Club e i suoi ospiti danno quindi appuntamento a Spotorno per passare insieme due giornate di gioco e serenità.