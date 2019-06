One Night al NewBFly con la Regina della notte Lady Tabata

Sabato 29 giugno al NewBFly si terrà una One Night targata Tabata Discoteque in compagnia di Lady Tabata, la Regina della notte. Una serata all’insegna del puro e sano divertimento in una maestosa cornice affacciata sullo splendido porto di Loano. Il puro e sano divertimento fatto per a…Mare e stare bene insieme, accompagnato dalla buona musica.

Barbara Delmastro Meoni è Lady Tabata, regina indiscussa della notte: è un volto noto dei locali notturni, resa famosa dal Golden Moon assegnatole a Ibiza nel 2015 e 2107, in qualità di Portavoce dell’educazione civica e del sano divertimento tra i giovani. Lady Tabata è da poco uscita con un libro dal titolo Lady Tabata, la regina della notte (Edizioni Golem) in cui racconta la sua storia: quella di un brutto anatroccolo diventato cigno. Un messaggio, positivo e di esempio per i giovani che si stanno affacciando alla vita, incontrando piccoli e grandi problemi, facilmente superabili, credendo in se stessi.

È fresca la nuova hit estiva (che vuole diventare il tormentone dell’estate 2019) – versione dance, il cui video è stato girato ad Albenga, in featuring con l’artista Roberto Zampaglione: si propone di diventare la colonna sonora della movida notturna. Lady Tabata, durante l’anno, visita le scuole d’Italia, incontrando studenti e insegnanti, passando loro le regole del “divertimento sano”, lontano dallo sballo: un messaggio importante, di positività e corretta informazione (oltreché formazione) per allontanare quegli stereotipi che la notte in discoteca sia associata alla “perdizione dei giovani”.

“La Liguria è per me quell’angolo di terra e mare dove l’Isola Gallinara è regina – dichiara Lady Tabata – È ‘casa’ perché mia mamma è nata ad Alassio, località dove ho trascorso l’infanzia e l’adolescenza dai nonni. Qui i primi amori e le prime passioni… E tanti bei ricordi. Sulla spiaggia di Albenga ho scelto di girare il video del brano ‘Fammi fare l’amore’ di Roberto Zampaglione feat Lady Tabata: su questi lidi c’è un pezzo del mio cuore. In tour con me il mio libro ‘Lady Tabata, la regina della notte’, con la prefazione di Luca Abete e Piero Chiambretti, appena presentato alla Fiera del Libro di Torino: è il racconto della mia vita. In questi luoghi è iniziata la mia storia”.

“Il puro e sano divertimento di cui sono paladina mi ha vista impegnata proprio nei locali della movida notturna della riviera, dove sono orgogliosa di affermare di aver cambiato il modo di vivere la notte, introducendo per esempio le prime navette per tornare a casa in sicurezza”, dice ancora l’artista.