“One Love Evening 3” – Concerto per la onlus Stand Up For Jamaica

Sabato 23 novembre alle ore 22 al Circolo ARCI Raindogs House a Savona Stand Up For Jamaica onlus presenta “One Love Evening 3” from Ska to Rocksteady, Reggae and dub.

The Blue Young Monkeys, Rankin Fabio by Groove Yard Sound, The Atheist, Ritchie & Il Santo dj set, and the special guest Teo Rootical Acoustic in concerto per raccogliere donazioni a favore di Stand Up For Jamaica. L’ong italiana, attiva in Giamaica dal 2002, lavora per la salvaguardia dei diritti umani e a difesa dei più fragili e indifesi nei ghetti di Kingston e svolge un ruolo primario nel recupero e nella riabilitazione dei detenuti, anche minorenni, fornendo loro un sostegno psicologico e un’istruzione scolastica e musicale ed insegnando mestieri legati all’artigianato e professioni (grafico, tecnico di computer, tecnico del suono).

L’associazione fa parte della commissione istituita dal Ministero della Giustizia per promuovere riforme legislative a tutela dei diritti umani (l’omosessualità è considerata ancora oggi un reato) e partecipa alla formazione professionale degli aspiranti poliziotti, tenendo un corso sul rispetto dei diritti umani.

Il grande cuore dei musicisti e dei ragazzi del Raindogs House permetterà di devolvere l’intero incasso a Stand Up for Jamaica. Grazie alle donazioni raccolte lo scorso anno è stato possibile acquistare materiale didattico per 370 studenti detenuti a Kingston all’interno di due carceri maschili e del carcere femminile, nonché per la nuova scuola aperta all’interno dei reparti in cui sono ristretti, isolati dagli altri, i ragazzi omosessuali. Quest’anno invece le donazioni contribuiranno all’assunzione di cinque nuovi insegnanti che dovranno preparare i ragazzi delle scuole superiori ad affrontare gli esami finali.

Ingresso con tessera ARCI ad offerta libera con un contributo minimo di € 7