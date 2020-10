“Omaggio alle Donne”: sculture di fiori “in rosa” in mostra ad Alassio

Nell’ambito del progetto “Alassio in Rosa per Alessia” sabato 17 e e domenica 18 ottobre in via Torino la Scuola di Decorazione Floreale dell’EDFA Ente Decorazione Floreale Amatori di Imperia e Alassio propone la mostra “Omaggio alle Donne”, un evento creativo nato dalla volontà di un gruppo di donne con la passione per la decorazione floreale.

“Ci saranno sculture di fiori ispirate a grandi donne che hanno fatto la storia dell’arte, della cultura e della società al femminile e un omaggio ad un’amica recentemente scomparsa, simbolo della lotta al cancro”, spiega l’organizzazione. Sarà possibile infatti effettuare una donazione libera per contribuire allo sviluppo della ricerca medico scientifica.

Terminata la fase di allestimento, il 17 ottobre alle ore 11:30 è prevista una breve cerimonia di inaugurazione. In caso di maltempo l’esposizione sarà realizzata presso l’ex Chiesa Anglicana.