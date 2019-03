Da sabato 6 aprile (inaugurazione ore 17:30) a martedì 16 aprile al Circolo degli Artisti la Fondazione Cento Fiori promuove una mostra omaggio ad Achille Cabiati e Mario De Micheli.

Scultore, pittore e ceramista, Achille Cabiati nasce a Vado Ligure nel 1920. Inizia la sua esperienza artistica a Roma, dove frequenta lo studio di Renato Guttuso. Nel 1947 fonda, con Andrea Pollero, Mario Bonilauri, e Luigi Caldanzano il gruppo sperimentale “Cavallino Rosso”. Nel 1953 le sue prime opere vengono cotte nei forni della “Manifattura Ceramiche Italia” di Ugo Michielotto ad Albissola Marina poi, nel 1956, insieme all’amico ed esperto formatore Rivo Barsotti, fonda la manifattura la “Bottega” specializzata nella creazione e realizzazione di ceramiche d’arredo e complementi d’architettura. Numerosi manufatti dell’artista sono oggi conservati nel Museo di Villa Gropallo a Vado Ligure.

Mario De Micheli (Genova, 1º aprile 1914 – Milano, 17 agosto 2004) è stato un critico d’arte, critico letterario e accademico italiano. Storico delle avanguardie artistiche del ‘900, ha sostenuto con grande passione l’arte di impegno sociale e civile militando con la sua critica a fianco dei pittori italiani ed europei a partire dai primi anni quaranta fino alla fine del secolo. Si laureò a Milano nel 1938, all’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi sui poeti surrealisti francesi. A Milano prese parte al gruppo di Corrente, di chiara ispirazione antifascista. Partecipò attivamente alla Resistenza. Gli è stato conferito il titolo di Giusto tra le Nazioni e il suo nome, assieme a quello della moglie Ada, è scolpito sul Muro dei Giusti a Gerusalemme.

Fondò varie riviste d’arte, da Realismo ad Artecontro, e organizzò numerose mostre nazionali e internazionali. Per anni è stato il critico d’arte ufficiale del quotidiano l’Unità. Suo è il merito di aver fatto conoscere in Italia importanti poeti ungheresi e rumeni, e molti artisti europei che la cultura italiana ancora non conosceva, come la scultrice tedesca Käthe Kollwitz.

Orari di apertura: feriali 17:30 – 19 | festivi 10:30 – 12 e 17:30 – 19