“Omaggio a Puccini” con il soprano Yuliya Vyshnyvetska e il pianista Stefano Velluti

Finale Ligure. Dopo il successo del recital solistico del pianista Giorgio Vercillo è la volta del secondo appuntamento all’Auditorium Santa Caterina, sempre alle ore 21:15, per l’Associazione Mozart Italia, presieduta dal maestro Stefano Velluti e con la direzione artistica affidata alla maestra Elena Piccione.

Martedì 8 settembre si terrà infatti il concerto lirico “Omaggio a Puccini”. L’esecuzione sarà affidata al soprano ucraino Yuliya Vyshnyvetska, accompagnata al pianoforte dallo stesso Velluti. Il concerto prevede brani dalle più famose opere del compositore e arie da camera.

Vyshnyvetska nasce a Dnipro e consegue il Diploma con lode presso il conservatorio della città e successivamente si perfeziona al “Giuseppe Verdi” di Milano, frequentando il biennio postdiploma. Negli anni coltiva sempre la sua passione per il repertorio liederistico. Incide per la casa discografica Gbmusic, ottiene il premio al Concorso Internazionale di Stresa nel 2017. Fa anche parte del Trio Aria, con cui si esibisce in prestigiosi concerti nell’ambito della 74esima, 75esima e 76esima Mostra del Cinema di Venezia e vanta all’attivo numerosi concerti sia operistici sia cameristici per associazioni musicali e culturali. Inoltre continua una consolidata collaborazione con l’Associazione Mozart Italia di Finale Ligure.

I posti a sedere saranno circa 90 e saranno distanziati come da normativa antiCovid-19, eccenzion fatta per i nuclei familiari, che potranno sedersi vicino. L’organizzazione ringrazia il Comune e l’Assessorato alla Cultura per il patrocinio e la disponibilità dell’auditorium.