“Omaggio a Philip Glass” – Recital pianistico di Pier Paolo Strona

Domenica 16 febbraio alle ore 17 all’Auditorium “Santa Caterina” in Finalborgo si terrà il quinto appuntamento dei “Pomeriggi Musicali 2020”, organizzati dalla Società dei Concerti con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Finale Ligure.

Protagonista sarà la musica minimalista di Philip Glass, compositore contemporaneo che ha collaborato anche con artisti della scena rock, tra i quali Brian Eno e David Bowie.

Potremo ascoltare una selezione di studi eseguiti dal pianista Pier Paolo Strona. Musicista, fotografo e ingegnere, ha coltivato questi campi con spirito di esplorazione e di ricerca integrandoli in una visione unitaria. Allievo a Biella del maestro Maffiotti, si è diplomato in pianoforte all’Accademia Filarmonica di Bologna nel 1962 e si è laureato in Ingegneria Civile al Politecnico di Torino.

Attivo come concertista di pianoforte e organo, ha suonato in Italia e all’estero per associazioni culturali, enti pubblici, istituti universitari, ha registrato alcuni album e pubblicato libri sulla musica, la fotografia e numerosi articoli scientifici. Il suo repertorio spazia dalla musica classica e contemporanea alle musiche di altre culture, dall’Oriente alle Americhe.

L’ingresso sarà a pagamento: biglietto intero 10 €, ridotto 8 € (under 15, over 60, disabili, membri di altre associazioni musicali finalesi muniti di tessera), abbonamento.