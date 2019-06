Omaggio a Lucio Battisti con Il Manipolo della Musica

Mercoledì 26 giugno alle ore 21:30 in Pozzo Garitta ad Albissola Marina con ingresso gratuito ci sarà il grande omaggio dei musicisti de Il Manipolo della Musica all’indimenticato Lucio Battisti.

L’associazione culturale è punto di riferimento per coloro che, amando la buona cultura musicale, vogliano apprendere, approfondire e mettere a disposizione le proprie conoscenze. La sede si trova a Savona in piazza santa Cecilia 4/10, nel palazzo denominato “Matitino”, una sede accogliente con un salone ampio per riunioni e conferenze e due studi in cui opera la Scuola Etica di Chitarra Classica.

Dal 2012 Il Manipolo dirige la Scuola Comunale di Musica “T. Nicolini” di Albissola Marina, che ha i locali al secondo piano dell’edificio della scuola primaria. Da molti anni inoltre è attivo anche presso l’Accademia della Musica di Mioglia e la Scuola di Chitarra ANSPI di Stella San Giovanni.