“Omaggio a Francesco Biamonti” – Incontro culturale

Si terrà domenica 18 novembre alle ore 16:30 nella Sala Consiliare “Pietro Arnaldi” di Toirano, in via Parodi 31, l’“Omaggio a Francesco Biamonti” (San Biagio della Cima, 1928-2001) promosso e organizzato dal Circolo di Lettura “Un libro per amico” in collaborazione con la Biblioteca Civica “Baccio Emanuele Maineri” e con il patrocinio del Comune.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Gianfranca Lionetti e una presentazione dell’iniziativa da parte della coordinatrice del Circolo Marta Grechi e del responsabile della biblioteca Nicola Panizza l’incontro culturale prevede una proiezione commentata di due filmati sullo scrittore ligure a cura di Corrado Ramella, presidente dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti, e l’inaugurazione della mostra fotografico documentaria sulla visita del Circolo al Parco Biamonti di San Biagio della Cima (IM).

La mostra allestita all’interno della biblioteca civica sarà liberamente visitabile fino a tutto il periodo natalizio nei consueti orari di apertura all’utenza: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15 alle 19; martedì e venerdì dalle 21 alle 23; sabato dalle 17:30 alle 19.