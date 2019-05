Da venerdì 17 maggio (inaugurazione ore 18) a sabato 1 giugno la Galleria Signori Arte di Albissola Marina ospita la mostra “Omaggio a Carlos Carlè”, retrospettiva sull’opera del maestro argentino (lunedì 16 – 19:30 | dal martedì al sabato 10 – 12:30 e 16 – 19:30 | domenica su appuntamento).

Carlos Carlè (1928-2015), artista argentino membro del gruppo avanguardista ArteSands, giunge in Italia nei primi anni ’60 iniziando a lavorare a Vietri sul Mare. Dopo aver girato l’Europa perfeziona la tecnica per realizzare le sue opere in grès. Nell’estate del 1966 arriva ad Albissola dove stringe subito amicizia con Wilfredo Lam e altri grandi maestri contemporanei.

A partire dagli anni ’70 ha un intenso periodo di esposizioni (numerosi sono anche i premi personali ricevuti, nazionali ed internazionali), dividendosi tra le capitali dell’arte come Vallauris, Faenza, Albissola, Buenos Aires, Dusseldorf, Barcellona, Saga.