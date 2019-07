Odissea – Paolo Rossi racconta “La maga Circe”

“Odissea – Un racconto mediterraneo”, la rassegna organizzata da Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, prosegue mercoledì 10 luglio alle ore 21:30 alla Fortezza di Castelfranco con protagonista l’attore Paolo Rossi, che racconta “La maga Circe” (Canto X).

Il dio Eolo ha dato a Odisseo l’otre che imprigiona i venti contrari al ritorno ad Itaca. I compagni di Odisseo aprono l’otre, i venti si scatenano e i marinai sono in balia del mare per nove giorni. I giganti Lestrigoni massacrano parte dei compagni di Odisseo, indi finalmente giungono all’isola di Circe. La bella dea trasforma gli uomini in porci facendo loro scordare il ritorno. Odisseo riuscirà a liberare i suoi compagni ed a riprendere il viaggio.

Paolo Rossi trova infiniti spunti da questo canto per chiosare ogni suo pensiero sulle donne di Omero e non solo. La sua lettura sa restituirci anfratti dell’Odissea che altrimenti rischiano di perdersi, fagocitati dall’insieme.

Ideata e diretta da Sergio Maifredi con la consulenza letteraria di Giorgio Ieranò e Matteo Nucci, “Odissea – Un racconto mediterraneo” si propone di riportare all’originaria forma orale un caposaldo della letteratura occidentale come l'”Odissea”, affidata a moderni cantori che collegano parole antiche a pensieri moderni. Gli appuntamenti possono essere seguiti come un ciclo unitario, costruito però su episodi definiti da un’autonomia autoconclusiva che permette la visione anche solo di un singolo spettacolo. Maifredi torna a Finale Ligure con questo progetto che ha debuttato undici anni fa e ha avuto più di 1300 repliche in tutta Italia. Come succedeva ai tempi di Omero il pubblico ascolta un cantore che inchioda gli spettatori con la forza della parola.

“È un progetto permanente, un percorso da costruire canto dopo canto scegliendo come compagni di viaggio i grandi cantori del teatro contemporaneo e quegli artisti che sappiano comunicare in modo estremamente diretto, non con la protezione del ‘buio in sala’ ma guardando negli occhi il proprio pubblico, non proteggendosi dietro gli schermi delle belle luci o di una bella musica di sottofondo ma affrontando a mani nude la parola – spiega il direttore artistico – ‘Odissea’ ha debuttato nel 2009 e ha inchiodato ai sedili di pietra dei teatri antichi e di velluto rosso di quelli moderni migliaia di spettatori”.

“Eneide”, “Iliade” e “Odissea” sono i tre grandi classici della letteratura europea e mediterranea che Teatro Pubblico Ligure, con i progetti ideati e diretti da Sergio Maifredi, ha proposto nel corso degli anni, tappa dopo tappa, di teatro in molo, di piazza in anfiteatro. Lungo tutta l’Italia è risuonata la voce degli uomini e delle donne che si sono messi al centro del racconto e lo hanno fatto vivere ancora una volta come se fosse la prima. Lo scopo è ritrovare come nuovi la forza dell’avventura, il coraggio della scoperta, il valore della parola che hanno condotto l’umanità verso nuove rotte e nuovi approdi, per tornare a riconoscersi nelle proprie radici più profonde anche dopo esperienze così straordinarie da essere cantate per secoli.

Ingresso: 20 € intero / 16 € ridotto (over 65 e under25)

Prevendite: Libreria Centofiori, via Ghiglieri 10 – telefono 019692319