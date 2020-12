“Occhio ai Giganti”: serata di osservazione della congiunzione tra Giove e Saturno

Savona. Nell’ambito della rassegna di divulgazione scientifica “Spazio per Tutti”, organizzata congiuntamente dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall’Associazione Ligure Astrofili Polaris, venerdì 18 dicembre alle ore 21 si terrà la conferenza “Occhio ai Giganti – La millenaria congiunzione tra Giove e Saturno”, i due più grandi pianeti del Sistema Solare.

Giove è noto per la sua “macchia rossa”, che in realtà è un’enorme tempesta, mentre Saturno lo è per i suoi spettacolari anelli. Questi corpi celesti appariranno praticamente a contatto nel cielo: una congiunzione così “stretta” è un evento molto raro, tanto che non era visibile dai tempi di Dante Alighieri.

La congiunzione raggiungerà il suo massimo il 21 dicembre, quando i due corpi appariranno ad occhio nudo come uno solo, ma già nelle sere precedenti, in particolare il 18 dicembre, appariranno vicinissimi e inquadrabili nello stesso campo dell’oculare di un telescopio.

Nell’incontro si mostreranno le immagini di questo fenomeno riprese con i telescopi delle associazioni e varie dettagliate fotografie dei pianeti, si illustrerà l’evento con l’ausilio del planetario digitale e si approfondirà l’argomento dal punto di vista teorico.

L’evento si svolgerà su YouTube, Facebook e Zoom. Su quest’ultima piattaforma sarà sufficiente inserire il Meeting ID 819 7005 2460 e il Passcode 5Z1Y2i, sarà possibile interagire e porre domande tramite la chat e l’evento sarà a numero chiuso per un massimo di 100 persone.