La Flaca Beach, sulla passeggiata Eugenio Montale, ad Albissola Marina sarà arredato con unicorni e arcobaleni e i collaboratori adotteranno analogo dress code.

Sarà possibile per tutti provare la Doccia di Glitter e saranno a disposizione del pubblico truccatrici per colorarsi di… arcobaleno!

Uno schermo di quasi 3 metri con proiezioni a tema segnalerà l’ingresso. Per tutta la sera ingresso libero, consumazione facoltativa e party in spiaggia con musica by dj Junior.