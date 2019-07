Notte Bianca Summer Voice – Musica live nel centro di Pietra Ligure

Giovedì 25 luglio alle ore 18 Pietra Ligure darà il via all’evento più atteso, divertente e movimentato dell’estate: la Notte Bianca Summer Voice. “Una notte caratterizza da un tema ‘vocale’ – spiega Renata Gibbone, presidente dell’Associazione Facciamo Centro – assisteremo in tutto il centro storico ad un tributo alle band e alle voci che hanno scalato le hit parade tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000. Da Ligabue a Max Pezzali con gli 883, fino a Cremonini con i Luna Pop, riascolteremo i loro indimenticabili successi riproposti da prestigiose band”.

In piazza Vittorio Emanuele II i Fandango, cover band dedicata a Ligabue, apprezzatissima per la voce del cantante e la bravura dei musicisti, presenteranno i brani più belli del rocker emiliano. In piazza Castellino i Max Mania, che si sono esibiti nelle più importanti piazze italiane, riproporranno i più grandi classici degli 883 e di Max Pezzali, che hanno fatto sognare intere generazioni.

In piazza La Pietra i 50 Special, dopo i grandi successi sui palchi di Roma e Perugia, che li hanno consacrati come band ufficiale, ci faranno ascoltare con musicisti di professione tutti i successi dei Luna Pop e Cesare Cremonini. In piazza san Nicolò Umberto Santoro, regista del Red Carpet di San Remo, con il suo Karaoke Show farà cantare tutto il pubblico le più belle canzoni di tutti gli altri autori e cantanti italiani.

Seguirà poi la MaxiDiscoteca con J. Nice, uno dei dj più apprezzati in Liguria, produttore e remixer di svariati brani musicali. Il suo ultimo disco “Hum” vanta la collaborazione della nota cantante americana Sherrita Duran. Mad Fiftyone, vocalist molto noto in Liguria e nel Nord Italia, autore e cantante di alcune hit dance come “Camilla “, “Veronica “, “Non chiudere il locale” e “Una canzone fa”, presenterà il suo ultimo singolo ”Muovilo”.

Tra musica, balli, percorsi enogastronomici con apericena e mercatini dell’ingegno sul lungomare il divertimento è assicurato! “Dopo il grande successo delle precedenti edizioni Pietra Ligure continua a scommettere su un evento che ogni anno si caratterizza per il coinvolgimento delle vie, dei vicoli e delle piazze del centro storico in una grande festa all’insegna della musica e del divertimento – dice l’assessore al Turismo Daniele Rembado – Suggestivi concerti dal vivo, entusiasmanti dj set, degustazioni enogastronomiche e occasioni di shopping sono gli ingredienti di una serata che siamo certi otterrà il consueto successo di pubblico”.