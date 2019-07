In concomitanza con le serate in piazza dei “Giovedì di Luglio” giovedì 25 luglio dalle ore 22 i giovani della Parrocchia San Pietro organizzano nella chiesa in via Untoria la Notte Bianca di Preghiera.

L’iniziativa prevede l’Adorazione Eucaristica proposta attraverso anche l’invito esplicito alle persone che passeranno per strada.