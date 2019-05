Notte Bianca a Loano e Concerto di Edoardo Bennato

La Notte Bianca con cui da anni Loano saluta l’inizio dell’estate è in programma per sabato 22 giugno. A partire dal pomeriggio, le strade, le piazze ed il lungomare saranno animati da concerti di musica dal vivo e dj-set. Elemento portante della manifestazione (organizzata anche quest’anno dall’Ascom in sinergia con Comune e Dimensione Eventi) saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti dal mattino fino a tarda notte ed offriranno a tutti interessanti occasioni di shopping e, verso sera, originali punti di degustazione.

Imperdibile, a partire dalle 22.30, il grande concerto gratuito in piazza Italia, che quest’anno vedrà salire sul palco uno dei più grandi rocker italiani: Edoardo Bennato.

La creatività, quell’arte, pregio di pochi, che appartiene da sempre ad Edoardo Bennato che torna live dopo lo strepitoso successo del tour teatrale. On stage la formazione ormai consolidata composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). Oltre due ore di musica, video colorati e coinvolgenti ed interazione con il pubblico a rendere il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale. Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Il tour estivo toccherà le location all’aperto più suggestive del nostro paese. La produzione artistica è curata da New Step; il booking è gestito in collaborazione con Dimensione Eventi. Date ed informazioni sul tour all’indirizzo www.edoardobennato.it o sulla pagina ufficiale www.facebook.com/EdoardoBennato.