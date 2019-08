Notte Bianca 2019

La notte prende vita a Celle Ligure martedì 20 agosto con l’ottava edizione della Notte Bianca organizzata dal Consorzio Promotur con il patrocinio del Comune. Dalle 19 nel centro storico e sul lungomare, spettacoli, gastronomia e shopping di qualità. Punto forte della serata saranno le proposte enogastronomiche di ristoranti, bar, stabilimenti balneari, focaccerie e gastronomie, che prenderanno per la gola i visitatori con prodotti di qualità all’insegna del migliore street food.

I punti ristoro quest’anno saranno 33: si comincia in via Colla con la Trattoria Bollicine (focaccette di patate, tris di panissa, hot dog) e si continua, appena attraversata la via Aurelia con la Pescheria Friggitoria Franca Stelin (fritto misto di pesce, cuculli alla ligure, frittelle di baccalà). La prima parte di via Boagno ospita La Bistronomia Bisteccheria (carne tonnata, tartare bistro, pesche affogate nel vino), il Bar Focacceria I Giascia (verdure ripiene, insalate di cereali, tire con salsiccia), il Ristorante ‘A Lanterna (cono di panissa fritta, acciughe panate alle erbe, bruschetta pomodoro, burrata e acciughe), il Ristorante 27 Food and Drinks insieme a Birrificio Oltrepo (ravioli di branzino con ragu di gamberi).

Nella seconda parte di via Boagno ci saranno l’Antico Bar Nazionale (fantasia di cocktail) ed il Bar ‘A Battigia (panino con hamburger, crepes prosciutto e formaggio, crepes al basilico, sangria) e girando in piazza del Popolo il Bistrot 27 (selezione cocktail IBA), il Roxy Bar (happy hour e Corona party), il Bar Focacceria Tutt’Intorno (focaccia al formaggio), il Ristorante Meta (bruschetta con acciughe marinate, menta, salsa di noci e pomodori secchi) ed il Ristorante Manhattan (zeppole ripiene di acciughe o baccalà, fritto misto, acciughe ripiene, acciughe impanate e fritte).

Continuando su via Pescetto si incontrano la Trattoria di mare La Risacca (brandacujun su crema di zucchine e basilico, panissa e maggiorana, acciughe fritte), il Ristorante Pizzeria Mille Volte (ravioli di ricotta e basilico ai gamberi, pizza con burrata, crudo e melone), il Ristorante Intralcio (cozze al verde e ravioli fritti), l’Osteria San Bastian (calamari fritti, panissa), Tutifruti (crepes Tutifruti con mozzarella, pomodorini, insalata e bresaola, macedonia con cioccolato bianco e sangria con frutti) e Public (lasagna porchettata, selezione di birre, drinks).

Ritornando verso il centro, su lungomare Colombo, sono posizionati i Bagni Ligure (polpo croccante in crema di zucchine, maccheroni in crema di alici, crema di cipolle e pistacchi, totani in carpione con cipolla di Tropea, cannolo siciliano con ricotta e cioccolato), i Bagni Lina (frittelle di baccalà, frittelle con verdura), i Bagni Angelo con Il Birrificio di Savona (pane e tagliere di formaggi e salumi con le birre artigianali 019), il Ristopub La Ghironda (panino con salsiccia classica, salsiccia aglio e prezzemolo e salsiccia tricolore, selezione di birre) e i Bagni Ellida (brandacujun, calamari fritti, patatine fritti, buridda di stoccafisso).

Rientrando nel caruggio, si troveranno l’Hosteria La Pesca (bocconcini di salmone impanato con caponatina di verdure in agrodolce, panino al latte con arringa affumicata, salsa allo yogurt, cetriolo e cipolle rosse) e la Focacceria della Piazza (focaccia al formaggio, focacce varie e bombolotti di Beppe). In piazza Sisto IV i Bagni Vittoria (panino con hamburger di fassona, patatine fritte), i Bagni Olimpia (insalata di baccalà, sangria sarda), ed il Bar Milano (pane bianco con panissa fritta).

Da piazza Sisto IV si riprende il lungomare Colombo per trovare i Bagni Luciani (paella), i Bagni Italia (testaroli al pesto con calamari e pomodori, acciughe ripiene fritte, cake con cremoso al caffè e banane, anguria ubriaca), i Bagni Stella del Sud (panissa, focaccette). Si chiude ai Piani con il Bar Gelateria Igloo che propone la festa Pino Pinguino con animazione per bambini.

Dalle ore 18, mercatino dell’artigianato sul lungomare Crocetta: un centinaio di stand con mille idee regalo, tutte fatte a mano, a partire dal molo centrale fino ai Piani. Si potranno ammirare ed acquistare prodotti realizzati in paste sintetiche o con materiali di riciclo, oggetti in vetro, legno e ceramica, accessori in pelle, stoffa e lana, lavori ai ferri o all’uncinetto, e poi ancora composizioni floreali, dipinti, bijoux, senza dimenticare il cucito creativo, il découpage e il cartonaggio, insomma mille prodotti nati esclusivamente dalla passione per il lavoro manuale e dall’amore per l’artigianato.

Sul molo centrale giochi gonfiabili e tappeti elastici per la gioia dei più piccoli. Spazio anche ai volontari dell’Associazione Protezione Civile Tonino Mordeglia, che mostreranno al pubblico l’importante attività della loro associazione.

Notte Bianca è anche musica e divertimento!! Nella prima parte della serata (dalle ore 20.30 in tante piazze) jazz, musica d’autore, swing, blues, rock e lounge e poi dalle ore 23 tanta musica per ballare!

Informazioni

I.A.T. Celle Ligure, telefono 019990021, celleligure@inforiviera.it / infoturismocelle@comunecelle.it

Consorzio Promotur, telefono 019991774, celle_promotur@libero.it